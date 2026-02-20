DE
Alle Wettbewerbe & Medaillenentscheidungen
Das komplette Programm zu Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Noch bis zum Sonntag liefert Olympia 2026 Sport auf höchstem Niveau. Wer ist wann im Einsatz? Hier gibts das komplette Programm.
Publiziert: vor 40 Minuten
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Wohin reicht der (Höhen-)Flug von Pirmin Werner? Im Aerials hat die Schweiz gute Chancen auf Medaillen.
6-4-4: So die bisherige Schweizer Bilanz an den Olympischen Winterspielen im Medaillenspiegel, wobei gestern erst Gold im Skibergsteigen und am Abend Bronze im Eishockey-Turnier der Frauen folgte. Auch heute hat die Schweiz gute Chancen auf Edelmetall und könnte dem inoffiziellen Ziel der 15 Medaillen ein Stück näher kommen. 

Download Olympia-Programm als PDF

An welchen Tagen steht welche Medaillenentscheidung auf dem Programm? Damit du keine Entscheidung verpasst, gibts den kompletten Zeitplan hier als praktisches PDF zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. So kann Olympia kommen!

An welchen Tagen steht welche Medaillenentscheidung auf dem Programm? Damit du keine Entscheidung verpasst, gibts den kompletten Zeitplan hier als praktisches PDF zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. So kann Olympia kommen!

Zum Programm als PDF

Heutiges Programm ( Freitag, 20. Februar)

  • 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 5
  • 10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Setzliste
  • 11.13 Uhr: Bob Männer Viererbob Training Lauf 6
  • 12 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Achtelfinal
  • 12.35 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Viertelfinal
  • 12.54 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Halbfinal
  • 13.10 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Kleines Final
  • 13.15 Uhr: Ski Freestyle Frauen Ski Cross Grosses Final
  • 14.05 Uhr: Curling Frauen Halbfinal USA-Schweiz
  • 14.15 Uhr: Biathlon Männer 15km Massenstart
  • 16.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 1500m
  • 16.40 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
  • 18 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 1
  • 19.05 Uhr: Curling Männer Spiel um Platz 3 Norwegen–Schweiz
  • 19.30 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 1
  • 19.50 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 2
  • 19.59 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 2
  • 20.15 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Viertelfinal
  • 20.28 Uhr: Ski Freestyle Männer Freeski Halfpipe Final Lauf 3
  • 21.02 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Halbfinal
  • 21.10 Uhr: Eishockey Männer Playoffs Halbfinal
  • 21.18 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final B
  • 21.30 Uhr: Shorttrack Männer 5000m Staffel Final A
  • 22 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final B
  • 22.07 Uhr: Shorttrack Frauen 1500m Final A

Hier gehts zur kompakten Übersicht mit allen Schweizern im Einsatz.

Samstag, 21. Februar

  • 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 1
  • 10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Setzliste
  • 10.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 1
  • 11 Uhr: Skilanglauf Männer 50km Massenstart Classic
  • 11.45 Uhr: Ski Freestyle Mixed Team Aerials Final 2
  • 11.57 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 2
  • 12 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Achtelfinal
  • 12.35 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Viertelfinal
  • 12.54 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Halbfinal
  • 13.10 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Kleines Final
  • 13.15 Uhr: Ski Freestyle Männer Ski Cross Grosses Final
  • 13.30 Uhr: Skibergsteigen Mixed Mixed Staffel
  • 14.05 Uhr: Curling Frauen Spiel um Platz 3
  • 14.15 Uhr: Biathlon Frauen 12,5km Massenstart
  • 15 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Halbfinal
  • 15.50 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Halbfinal
  • 16.40 Uhr: Eisschnelllauf Männer Massenstart Final
  • 17.15 Uhr: Eisschnelllauf Frauen Massenstart Final
  • 19 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 3
  • 19.05 Uhr: Curling Männer Final
  • 19.30 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 1
  • 19.59 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 2
  • 20.28 Uhr: Ski Freestyle Frauen Freeski Halfpipe Final Lauf 3
  • 20.40 Uhr: Eishockey Männer Spiel um Platz 3
  • 21.05 Uhr: Bob Frauen Zweierbob Lauf 4 (Final)

Sonntag, 22. Februar

  • 10 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 3
  • 10 Uhr: Skilanglauf Frauen 50km Massenstart Classic
  • 11.05 Uhr: Curling Frauen Final
  • 12.15 Uhr: Bob Männer Viererbob Lauf 4
  • 14.10 Uhr: Eishockey Männer Final
  • 20 Uhr: Zeremonien Abschlussfeier
