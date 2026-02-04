Bei Olympischen Winterspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 4. Februar 2026 ins Geschehen eingreifen.

Das läuft am Mittwoch – diese Schweizer sind im Einsatz

Blick Sportdesk

Erster Tag an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Und schon das erste Mal sind Schweizer im Einsatz. Bereits um 11.30 Uhr gilt es ernst. Dann stehen die Schweizer Ski-Männer im Training im Einsatz.

Am Abend gehts dann erstmals richtig um die Wurst. Unser Curling-Mixed-Team greift ins Geschehen ein.

Curling

Mixed Doubles

19.05 Uhr, Estland gegen die Schweiz