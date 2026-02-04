DE
Erster Olympia-Tag in Mailand und Cortina
Das läuft am Mittwoch – diese Schweizer sind im Einsatz

Bei Olympischen Winterspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 4. Februar 2026 ins Geschehen eingreifen.
Publiziert: vor 19 Minuten
Volle Konzentration: Briar Schwaller-Hürlimann im Einsatz.
Foto: keystone-sda.ch
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Erster Tag an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Und schon das erste Mal sind Schweizer im Einsatz. Bereits um 11.30 Uhr gilt es ernst. Dann stehen die Schweizer Ski-Männer im Training im Einsatz. 

Am Abend gehts dann erstmals richtig um die Wurst. Unser Curling-Mixed-Team greift ins Geschehen ein.

Curling

Mixed Doubles

19.05 Uhr, Estland gegen die Schweiz

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

