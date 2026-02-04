Erster Tag an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Und schon das erste Mal sind Schweizer im Einsatz. Bereits um 11.30 Uhr gilt es ernst. Dann stehen die Schweizer Ski-Männer im Training im Einsatz.
Am Abend gehts dann erstmals richtig um die Wurst. Unser Curling-Mixed-Team greift ins Geschehen ein.
Curling
Mixed Doubles
19.05 Uhr, Estland gegen die Schweiz
