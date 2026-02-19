Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Vom 6.–22. Februar 2026 finden in ganz Norditalien die 25. Olympischen Winterspiele statt. Die Schweiz wird dabei in 16 Disziplinen von 175 Athletinnen und Athleten vertreten, wovon 14 schon mindestens eine Olympia-Medaille gewinnen konnten. In der langen Geschichte der Winterspiele (Erstaustragung 1924) heimste die Schweiz total 168 Mal Edelmetall ein, bloss 1964 in Innsbruck ging sie leer aus.

Bis heute die erfolgreichsten olympischen Schweizer Athleten aller Zeiten sind mit vier Goldmedaillen Dario Cologna und Simon Ammann, doch kommt für keinen der beiden eine weitere dazu. Während Cologna seine Karriere im März 2022 beendete, wurde Ammann nicht für die laufenden Spiele aufgeboten. Dennoch hat die Schweiz gleich in mehreren Disziplinen gute Chancen aufs Podest.

Das ist der Schweizer Medaillensatz von Milano Cortina 2026

Gold

Franjo von Allmen (Ski alpin, Abfahrt)

Franjo von Allmen/Nef (Ski alpin, Team-Kombination)

Mathilde Gremaud (Freeski, Slopestyle)

Franjo von Allmen (Ski alpin, Super-G)

Loïc Meillard (Ski alpin, Slalom)



Marianne Fatton (Skibergsteigen, Sprint)

Silber

Odermatt/Meillard (Ski alpin, Team-Kombination)

Marco Odermatt (Ski alpin, Riesenslalom)

Nadine Fähnrich/Nadja Kälin (Langlauf, Team-Sprint)

Camille Rast (Ski alpin, Slalom)

Bronze