Trotz von Allmens Triumph «Odermatt ist immer noch die Nummer 1 im Team»

Franjo von Allmen ist durch seine drei Goldmedaillen in neue Sphären gelangt. Doch trotz des grossen Olympia-Erfolgs sieht Bernhard Russi die Rangordnung bei den Männern genau so, wie vor den Spielen: Odermatt ist und bleibt die Nummer 1 im Team – jetzt im «APRÈS-SKI».