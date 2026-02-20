Franjo von Allmen ist durch seine drei Goldmedaillen in neue Sphären gelangt. Doch trotz des grossen Olympia-Erfolgs sieht Bernhard Russi die Rangordnung bei den Männern genau so, wie vor den Spielen: Odermatt ist und bleibt die Nummer 1 im Team – jetzt im «APRÈS-SKI».
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 30