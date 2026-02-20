DE
Russis Olympia-Analyse
«Von Holdener war es eine Bankrott-Erklärung»

Wendy Holdener landet im Slalom auf dem undankbaren vierten Platz. Den Riesenslalom liess sie dafür sausen – war das die falsche Entscheidung? Ski-Legende Bernhard Russi und Blick-Ski-Reporter Marcel W. Perren diskutieren den Holdener-Poker im «APRÈS-SKI».
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 30
