Bernard Russi kritisiert im Blick-Podcast «APRÈS-SKI» den Coaching-Staff rund um US-Star Lindsey Vonn. Zusammen mit Reporter Marcel W. Perren spricht der Abfahrts-Olympiasieger von 1972 über Vonn und weshalb sie seine grösste Olympia-Enttäuschung ist.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 30