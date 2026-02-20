DE
Russis Olympia-Enttäuschung
«Vonns Trainern muss ich einen Vorwurf machen»

Bernard Russi kritisiert im Blick-Podcast «APRÈS-SKI» den Coaching-Staff rund um US-Star Lindsey Vonn. Zusammen mit Reporter Marcel W. Perren spricht der Abfahrts-Olympiasieger von 1972 über Vonn und weshalb sie seine grösste Olympia-Enttäuschung ist.
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
