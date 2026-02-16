Die Schweizer Bobfahrerin Melanie Hasler entwarf das Design für die Olympia-Schlitten, Anzüge und Helme selbst. Das, weil den Schweizer Bob-Teams der ursprünglich geplante optische Auftritt gar nicht gefallen hatte.

Matthias Dubach

Am ersten Tag der olympischen Bobrennen rasen die Schweizerinnen Melanie Hasler (27, Rang 4 bei Halbzeit im Monobob) und Debora Annen (23, Zwischenrang 14) in rot-weissen Schlitten und Anzügen durch den Eiskanal. Was soll an diesem typisch schweizerischen Outfit bemerkenswert sein? Dass es mit Hasler die Pilotin höchstpersönlich war, die das Olympia-Design für alle Schweizer Bobs, die Anzüge und die Helme kreierte.

Und zwar als eine Art Notmassnahme. Als Anfang Saison den Weltcup-Teams der für Olympia geplante farbliche Auftritt gezeigt wird, bricht niemand in Jubel aus. Die Schweiz sollte eigentlich in weiss-blauen Schlitten fahren – was erklärbar ist, denn so sind im Weltcup die Schweizer wegen den Sponsoren unterwegs. Bei Olympia ist aber ja keine Werbung erlaubt. Man kann also einfach alle Aufkleber entfernen und starten – oder sich ein besonderes Outfit extra für die Winterspiele zulegen.

Die Wahl fällt auf das Sujet mit den Scherenschnitten

Hasler zu Blick: «Wir fanden es sehr schade, beim wichtigsten Rennen seit vier Jahren nicht ein cooles Design zu haben. Also habe ich dann einfach mal auf dem Handy angefangen, etwas zu entwickeln, obwohl ich noch nie sowas gezeichnet habe.»

Die Doppel-Europameisterin kommt richtiggehend ins gestalterische Fieber. Es dauert nicht lange, bis sie intern drei verschiedene Sujets vorlegen kann. «Wir haben dann unter den Teams abgestimmt.» Die Wahl fällt auf das Design, bei dem die Aargauerin typisch schweizerische Scherenschnittmotive eingebaut hat. Hingucker-Motive statt peinlichen Farben.

Auch der Bob-Verband ist am Ende froh, dass sich Hasler spontan um die olympische Optik gekümmert hat. Weil Swiss Sliding im Herbst wegen eines säumigen Sponsors in ein Finanzloch geriet, hatte man im Vorfeld andere Sorgen, als sich um ein Extra-Design für Cortina zu kümmern.

Es kann dann alles vor der Abreise nach Cortina noch umgesetzt werden. Die Folierung der Schlitten übernimmt Spezialist Matthias Thoma aus Näfels GL, der sonst Luxusautos beklebt. So klappte es doch noch, dass Hasler und die anderen Schweizer Teams in den Nationalfarben durch den Eiskanal brettern dürfen. Und nicht in weiss-blau.