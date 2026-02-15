Langläufer Klaebo jetzt erfolgreichster Winter-Olympionike

Johannes Hösflot Klaebo gewinnt mit der norwegischen Staffel seine neunte Goldmedaille. Kein Sportler hat bei Winterspielen je so oft gejubelt wie der Langlauf-Star.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Team Schweiz, in dem Noe Näff kurzfristig für den gesundheitlich angeschlagenen Janik Riebli als Schlussläufer einspringen musste, zeigte eine den (bescheidenen) Erwartungen entsprechende Leistung. Dass die vier in den Kampf um die Plätze hinter Klaebo und Co. nicht würden eingreifen können, zeichnete sich spätestens nach der ersten Ablösung von Valerio Grond an Nicola Wigger ab. Der Zürcher Oberländer konnte das Tempo mit den ersten Verfolgern der Norweger nicht mitgehen; er schickte nach getaner Arbeit Beda Klee mit etwas mehr als 40 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf die Reise.

Näff startete mit rund anderthalb Minuten Rückstand zu seinen zwei Runden auf Platz 7, musste dann aber noch die Kontrahenten aus Tschechien und Deutschland passieren lassen. Immerhin blieb den Schweizern die Schmach der Letztklassierten erspart. Schwedens Formation war an diesem Tag noch schwächer.

Von einem Coup, wie er vor elf Monaten an der WM in Trondheim mit dem Gewinn der Silbermedaille gelungen war, waren die Athleten von Swiss-Ski weit entfernt. Es wäre auch vermessen gewesen, Ähnliches an diesem Sonntag zu erwarten, denn die damalige Aufstellung hatte mit dem Quartett, das am Sonntag antrat, nur wenig gemein. Übrig blieb vom WM-Team einzig Grond. Jonas Baumann trat nach der letzten Saison zurück, Cyril Fähndrich und Jason Rüesch konnten sich nicht für Olympia qualifizieren.

Klaebo überlegen zum Rekord

Der erwartete Sieg der Norweger konkretisierte sich schon vor der Hälfte des Rennens. Martin Nyenget als zweiter Läufer der favorisierten Equipe vermochte sich im letzten Teil seines Pensums aus der Spitzengruppe abzusetzen; er übergab mit zehn Sekunden Vorsprung an Einar Hedegart.

Hedegart wiederum vermochte die Marge nochmals geringfügig auszubauen. Klaebo als Schlussläufer nahm seinen siebeneinhalb Kilometer langen Abschnitt mit gut zwölf Sekunden Abstand in Angriff, im Ziel traf er mit 22 Sekunden Vorsprung ein. Frankreich sicherte sich Silber, Italien Bronze.

Klaebo schrieb mit dem neuerlichen Olympiasieg ein weiteres Kapitel Geschichte. Er ist mit nunmehr neun Goldmedaillen der erfolgreichste Athlet an Winterspielen. Die Bestmarke wird er unter normalen Umständen in den kommenden Tagen ausbauen. Im Team-Sprint am Mittwoch und im Massenstart-Rennen über 50 km am Samstag tritt er ebenfalls als Favorit an.