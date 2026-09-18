Der vergangenes Jahr schwer gestürzte Noah Dettwiler kämpft weiter um sein Comeback in der italienischen Töff-Meisterschaft. Nach seinem Horrorsturz 2025 in Malaysia verweigern Ärzte erneut die Starterlaubnis. Nun hofft er auf das Saisonfinale im Oktober.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alessandro Binder (17) ersetzt Noah Dettwiler (21) in Cremona, Italien

Dettwilers Startverbot wegen Schädelhirntrauma nach Sturz beim Malaysia-GP 2025

Geplantes Comeback am Saisonfinale in Vallelunga am 10./11. Oktober

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Wenn am Freitag kurz nach Mittag in Cremona (It) das erste Training der Superstock-Klasse stattfindet, sitzt der Aargauer Alessandro Binder (17) auf dem Ducati-Töff, den eigentlich Noah Dettwiler (21) fahren wollte.

Die Warterei von Dettwiler auf sein ersehntes Comeback geht weiter. Einmal mehr diese Saison in der italienischen Meisterschaft hiess es für den Solothurner am Tag vor dem Rennwochenende: ärztliches Startverbot.

Das Problem? Natürlich nach wie vor sein brutaler Sturz am Malaysia-GP im Oktober 2025. Dettwiler erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Seit seiner sensationellen Comebackankündigung im Frühling sind sich die Ärzte aber irgendwie uneinig – gibt es wegen seines Schädelhirntraumas bei der Rückkehr an den Start ein unkalkulierbares Risiko oder nicht?

Der Comebackversuch wird immer mehr zur Posse

Obwohl Dettwiler im Lauf der Monate zigmal durchgecheckt wurde und allerlei Unterlagen bei den Bossen der italienischen Töff-Meisterschaft eingereicht wurden: Noch immer gibts keine Starterlaubnis.

Die Sache wird zunehmend zur Posse. Man kann sicher geteilter Meinung sein, ob Dettwiler mit seiner medizinischen Vorgeschichte jemals wieder fahren sollte. Doch die Italiener sollten langsam, aber sicher Farbe bekennen, ob sie das Risiko mittragen wollen oder eben nicht.

Fakt ist, dass Dettwiler gewillt ist und die Sache nicht ruhen lassen wird. Und gemäss Manager Daniele Camuso die Sport-Neurologie-Spezialisten der Brain-Care-Praxis in Zürich keine Bedenken haben.

Berufsoptimist Camuso sagt: «Wir kommen immer näher.» Nun soll Dettwilers Comeback, das einst auf den Saisonauftakt Ende April geplant war, am Saisonfinale am 10./11. Oktober in Vallelunga über die Bühne gehen. Dann jährt sich der Horror von Sepang schon bald.