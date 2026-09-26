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America's-Cup-Vorregatta
Knapper Rückstand – Alinghi schielt auf den Final

Die Segler des Schweizer «Tudor Team Alinghi» befinden sich vor dem letzten Wettkampftag an der America's-Cup-Vorregatta in Neapel in Lauerstellung für die Final-Qualifikation.
Publiziert: 17:41 Uhr
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Das «Tudor Team Alinghi» hat nach sechs von acht Rennen an der America's-Cup-Vorregatta noch Chancen auf den Final.
Foto: AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Schweizer Segeltequipe «Tudor Team Alinghi» steht bei der America's-Cup-Vorregatta in Neapel (It) auf Zwischenrang drei von neun.

Nach einem enttäuschenden letzten Rang zum Auftakt am Freitag holte das Team des britischen Olympiasiegers Paul Goodison, der als Skipper und Steuermann fungiert, im zweiten Rennen Rang zwei.

Am Samstag konnte man das Ergebnis mit einem weiteren zweiten Platz zunächst bestätigen, liess in den Rennen vier (3. Platz), fünf (5.) und sechs (7.) aber kontinuierlich etwas nach. 

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Alinghi mit Final-Chancen

Um sich noch für den Final, der im Zweikampf zwischen den zwei besten Schiffen aus den acht vorhergehenden Rennen ausgetragen wird, zu qualifizieren, muss das Tudor-Alinghi-Team fünf Punkte auf das Emirates-Team aus Neuseeland aufholen. Für einen Sieg werden jeweils zehn Punkte verteilt und pro Rang dahinter jeweils ein Zähler abgezogen. Zwei Rennen bleiben, um die Hypothek wettzumachen. 

Zwischenrangliste America's Cup Vorregatta

1. Luna Rossa (It) – 51 Punkte

2. Emirates Team New Zealand (Neus) – 43

3. Tudor Team Alinghi (Sz) – 43

4. Luna Rossa - Women & Youth (It) – 35

5. ARC Team USA (USA) – 34

6. Emirates Team NZ - Women & Youth (Neus) – 32

7. La Roche-Posay Racing Team (Fr) – 31

8. Cobham-Ultra GB2 - Women & Youth (Gb) – 29

9. GB1 (Gb) – 28

1. Luna Rossa (It) – 51 Punkte

2. Emirates Team New Zealand (Neus) – 43

3. Tudor Team Alinghi (Sz) – 43

4. Luna Rossa - Women & Youth (It) – 35

5. ARC Team USA (USA) – 34

6. Emirates Team NZ - Women & Youth (Neus) – 32

7. La Roche-Posay Racing Team (Fr) – 31

8. Cobham-Ultra GB2 - Women & Youth (Gb) – 29

9. GB1 (Gb) – 28

Bei der ersten Vorregatta in Sardinien (It) im Mai verpasste das Schweizer Team den Final als sechstes von acht Booten deutlich.

Der Hauptwettbewerb, für den die Vorregatten als Testwettkämpfe dienen, findet Mitte Juli 2027 in Neapel statt.

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