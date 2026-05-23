Kein guter zweiter Tag in der Vorregatta zum America's Cup für Alinghi. Nach einem enttäuschenden Start kentert das Schweizer Boot im zweiten Rennen. Das Team rutscht im Gesamtklassement auf den sechsten Platz ab.

Nach dem gelungenen Auftakt in den ersten Tag der Vorregatta zum America's Cup in der «Bucht der Engel» vor Cagliari erlebt das Tudor Team Alinghi um Paul Goodison, Phil Robertson, Nicolas Rolaz und Pietro Sibello am Samstag einen miesen zweiten Tag. Bereits im ersten Durchgang des Nachmittags kommt das Schweizer Team nicht auf Touren und klassiert sich mit nur vier Punkten am Tabellenende.

Im zweiten Rennen des Tages gibt es einen herben Dämpfer. Denn das Alinghi-Boot kentert, das Team muss den Durchgang aufgeben. «Alles okay», meldet das Team später zu einem Video des Zwischenfalls, das vom Account des America's Cup auf Instagram gepostet wird.

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Italiener führen Tabelle an

Auch im dritten und letzten Rennen des Samstags kann sich Alinghi nicht steigern. Wie im ersten Durchgang resultieren vier Punkte und der letzte Tabellenrang. Im Gesamtklassement nach dem zweiten Tag wird Alinghi so vom vierten auf den sechsten Rang zurückgespült.

Unverändert bleibt die Führung für das Team Luna Rossa 1 aus Italien. Allerdings wird die italienische Doppelführung vom Vortag gesprengt. Die Neuseeländer des Emirates Team klassieren sich neu auf Kosten von Luna Rossa 2 auf dem zweiten Platz und verweisen das zweite italienische Team so auf den dritten Rang.

Am Sonntag finden nochmals zwei Rennen der Vorregatta statt, bevor gleichentags der Final der beiden besten Teams über die Bühne geht.