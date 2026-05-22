Das neu formierte Tudor Team Alinghi erlebt in der «Bucht der Engel» vor Cagliari einen gelungenen Auftakt in den America's Cup. Nach dem ersten Tag der dreitägigen Vorregatta belegt das Schweizer Team beim italienischen Doppelsieg mit einem Gesamttotal von 20 Punkten den vierten Rang.
Gegen die Konkurrenz aus Neuseeland, Grossbritannien, Italien und Frankreich, die in Sardinien teilweise zwei Boote am Start haben, weil die Vorregatta vor allem dem Training dient, segelt die neue Crew erstmals gemeinsam unter Schweizer Flagge.
Am Samstag werden nochmals drei, am Sonntag nochmals zwei Rennen der Vorregatta stattfinden, bevor ebenfalls am Sonntag der Final der beiden besten Teams über die Bühne geht.
Rennen 1
1. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 10 Punkte
2. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 9 Punkte
3. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 8 Punkte
4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 7 Punkte
5. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 6 Punkte
6. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 5 Punkte
7. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 4 Punkte
8. Grossbritannien: GB1 - 0 Punkte (DNS)
Rennen 2
1. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 10 Punkte
2. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 9 Punkte
3. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 8 Punkte
4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 7 Punkte
5. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 6 Punkte
6. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 5 Punkte
7. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 1 Punkt (DNF)
8. Grossbritannien: GB1 - 0 Punkte (DNS)
Rennen 3
1. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 10 Punkte
2. Grossbritannien: GB1 - 9 Punkte
3. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 8 Punkte
4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 7 Punkte
5. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 6 Punkte
6. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 5 Punkte
7. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 4 Punkte
8. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 3 Punkte
Rennen 1
1. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 10 Punkte
2. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 9 Punkte
3. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 8 Punkte
4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 7 Punkte
5. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 6 Punkte
6. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 5 Punkte
7. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 4 Punkte
8. Grossbritannien: GB1 - 0 Punkte (DNS)
Rennen 2
1. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 10 Punkte
2. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 9 Punkte
3. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 8 Punkte
4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 7 Punkte
5. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 6 Punkte
6. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 5 Punkte
7. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 1 Punkt (DNF)
8. Grossbritannien: GB1 - 0 Punkte (DNS)
Rennen 3
1. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 10 Punkte
2. Grossbritannien: GB1 - 9 Punkte
3. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 8 Punkte
4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 7 Punkte
5. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 6 Punkte
6. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 5 Punkte
7. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 4 Punkte
8. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 3 Punkte