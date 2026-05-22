Vor Cagliari segelt das Tudor Team Alinghi erstmals gemeinsam unter Schweizer Flagge und klassiert sich am ersten Tag der Vorregatta zum America's Cup auf Rang 4. Italienische Teams führen das Feld an.

Das neu formierte Tudor Team Alinghi erlebt in der «Bucht der Engel» vor Cagliari einen gelungenen Auftakt in den America's Cup. Nach dem ersten Tag der dreitägigen Vorregatta belegt das Schweizer Team beim italienischen Doppelsieg mit einem Gesamttotal von 20 Punkten den vierten Rang.

Gegen die Konkurrenz aus Neuseeland, Grossbritannien, Italien und Frankreich, die in Sardinien teilweise zwei Boote am Start haben, weil die Vorregatta vor allem dem Training dient, segelt die neue Crew erstmals gemeinsam unter Schweizer Flagge.

Am Samstag werden nochmals drei, am Sonntag nochmals zwei Rennen der Vorregatta stattfinden, bevor ebenfalls am Sonntag der Final der beiden besten Teams über die Bühne geht.