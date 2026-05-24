Das Schweizer Segel-Team Alinghi verbessert sich in der America's Cup-Vorregatta auf Schlussrang 6 dank eines 4. Platzes im letzten Rennen am Sonntag. Der Gesamtsieg geht an das italienische Team Luna Rossa 2 Principal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alinghi beendet Vorregatta zum America's Cup in Cagliari auf Rang 6

Starker 4. Platz im letzten Rennen sichert 7 Punkte

Gesamtsieger Luna Rossa 2 Principal mit 63 Punkten

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach dem ziemlich verkorksten Samstag, als das Tudor Team Alinghi im zweiten Tagesrennen gekentert war, kann sich das Schweizer Segel-Team zum Abschluss der Vorregatta zum America's Cup etwas rehabilitieren. Alinghi, das nach dem zweiten Tag auf Rang 7 lag, verbessert sich um einen Platz und belegt den sechsten Schlussrang.

Möglich macht dies vor allem ein starker Auftritt im zweiten Rennen vom Sonntag, dem letzten aller acht Rennen. Dort platziert sich die Equipe mit Paul Goodison, Phil Robertson, Nicolas Rolaz und Pietro Sibello auf dem 4. Platz und ergattert sich sieben Punkte. Das erste Rennen am Schlusstag hat das Team auf Rang sieben beendet.

Resultate des letzten Vorregatta-Tages Rennen 7 1. Grossbritannien: GB1 - 10 Punkte

2. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 9 Punkte

3. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 8 Punkte

4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 7 Punkte

5. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 6 Punkte

6. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 5 Punkte

7. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 4 Punkte

8. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 0 Punkte Rennen 8 1. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 10 Punkte

2. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 9 Punkte

3. Grossbritannien: GB1 - 8 Punkte

4. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 7 Punkte

5. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 6 Punkte

6. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 5 Punkte

7. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 4 Punkte

8. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 0 Punkte Rennen 7 1. Grossbritannien: GB1 - 10 Punkte

2. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 9 Punkte

3. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 8 Punkte

4. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 7 Punkte

5. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 6 Punkte

6. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 5 Punkte

7. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 4 Punkte

8. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 0 Punkte Rennen 8 1. Italien: Luna Rossa 2 Principal Team - 10 Punkte

2. Frankreich: La Roche-Posay Racing Team - 9 Punkte

3. Grossbritannien: GB1 - 8 Punkte

4. Schweiz: Tudor Team Alinghi - 7 Punkte

5. Neuseeland: Emirates Team New Zealand - 6 Punkte

6. Neuseeland: Emirates Team New Zealand Women & Youth - 5 Punkte

7. Italien: Luna Rossa 1 Women & Youth Team - 4 Punkte

8. Grossbritannien: Athena Pathway Women & Youth Team - 0 Punkte Mehr

Den Gesamtsieg sichert sich das einheimische Team Luna Rossa 2 Principal mit 63 Punkten. Die Italiener setzen sich im Match Race, in dem die Nummer 1 und 2 gegeneinander antreten, durch und sorgen bei den Fans für Begeisterung.