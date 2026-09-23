Werro-Konkurrentin feiert Traumhochzeit auf Sardinien

Nach dem Saisonende ist Zeit für die Liebe. Das gilt auch für Leichtathletik-Star Femke Broeders-Bol. Sie hat am Wochenende ihre Traumhochzeit gefeiert. Und bekommt auch aus der Schweiz zahlreiche Glückwünsche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Femke Broeders-Bol und Ben Bol haben am Wochenende geheiratet

Nach der standesamtlichen Trauung im Februar fand die grosse Feier statt

Zahlreiche Leichtathletik-Stars gratulieren dem Ehepaar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mit den Ultimate Championship ist die Leichtathletik-Saison Mitte September zu Ende gegangen. Während sich die Schweizer Stars Angelica Moser (28) und Simon Ehammer (26) um Blessuren kümmern, die sie schon länger plagen und deswegen auf dem OP-Tisch landen, steht bei einem Leichtathletik-Paar die Liebe ganz oben auf der Prioritätenliste.

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Am letzten Wochenende haben die holländische Mittelstreckenläuferin Femke Broeders-Bol (26) und der belgische Stabhochspringer Ben Broeders (31), die seit 2023 ein Paar sind, auf Sardinien (It) ihre Traumhochzeit gefeiert. «Das schönste Wochenende unseres Lebens», schreibt das Paar auf Instagram und teilt ein paar Eindrücke der Hochzeit.

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Standesamtlich haben die beiden bereits im Februar Ja zueinander gesagt, nun folgte das Fest mit Familie und Freunden. «Umgeben von unseren liebsten Menschen, am schönsten Ort, der uns so sehr am Herzen liegt, haben wir den Beginn unserer gemeinsamen Zukunft gefeiert.» Für Femke Broeders-Bol und ihren Mann ist klar: «Unsere Herzen sind voller Liebe und Freude – es war ein Traum!»

Gratulationen aus der Schweiz

Gratulationen aus der Leichtathletik-Szene lassen nicht lange auf sich warten. «Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei», schreibt Moser. Ehammer schliesst sich dem ebenso an wie 800-m-Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (24) oder Stabhochsprung-Europameister Mondo Duplantis (26).

800-m-Europameisterin Audrey Werro (22) kommentiert das Posting mit nur einem Wort: «Magisch.» Sie und Broeders-Bol sind seit diesem Jahr Konkurrentinnen. Nachdem sie über 400 m Hürden zweimal Weltmeisterin wurde und im Jahr 2025 ungeschlagen blieb, entschied sich die vom Schweizer Laurent Meuwly (51) trainierte Holländerin zu einem Disziplinwechsel. Und hat Werro schon einige Male über die 800 m gefordert. Ihre bisher grössten Erfolge über diese Distanz: Bronze an der Europameisterschaft sowie ein neuer holländischer Landesrekord.