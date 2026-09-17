Stabhochspringerin Moser meldet sich aus dem Spitalbett

Kurz nach dem letzten Wettkampf der Saison meldet sich Angelica Moser auf Instagram. Und teilt unerwartete Nachrichten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Angelica Moser musste sich einer Hand-OP unterziehen

Der Eingriff sei gut verlaufen, meldet die Stabhochsprung-Europameisterin

Sie blickt auf erfolgreiche Saison mit EM-Gold zurück

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Nicht die Nachrichten, die ich gerne teile», schreibt Angelica Moser (28) auf Instagram. Dazu postet die zweifache Stabhochsprung-Europameisterin ein Foto, das sie im Spitalbett zeigt. Am Mittwoch sei sie an der rechten Hand operiert worden, erklärt Moser. Und fügt an: «Um die Schmerzen zu behandeln, die mich schon seit geraumer Zeit plagen ...»

Sorgen müssen sich ihre Fans keine machen. Denn Moser gibt sogleich Entwarnung: «Alles ist gut verlaufen und ich bin bereits wieder zu Hause, um mich zu erholen.»

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Die Erholung hat sie sich nicht nur wegen der Operation mehr als verdient. Moser blickt auf eine erfolgreiche, aber auch anstrengende Saison zurück. Im März kämpft sie mit einer hartnäckigen Fussverletzung, kurz vor der Hallen-Weltmeisterschaft kommt eine Oberschenkelverletzung dazu. Dennoch springt sie in Torun (Pol) zu Bronze. Der Auftakt einer Saison mit bestechender Konstanz.

EM-Gold überstrahlt alles

In der Diamond League katapultiert sich Moser von einem Podestplatz zum nächsten. Auch von einem Schreckmoment bei ihrem Sieg in Paris (Fr) Ende Juni lässt sie sich nicht aus dem Tritt bringen. Beim Versuch, die 4,90 Meter zu überspringen, verliert sie beim Absprung den Griff am Stab. Zum Glück landet Moser auf der Matte, der Stab trifft sie allerdings am rechten Schienbein. Dabei zieht sie sich eine mittelgradige Bänderverletzung am Fuss zu.

Nach zwei Wochen Wettkampfpause kehrt Moser zurück, als wäre nichts gewesen. Der Höhepunkt: die erfolgreiche Titelverteidigung an der Europameisterschaft Mitte August. Und zum Abschluss der Saison wird sie trotz Schmerzen in der rechten Hand bei den Ultimate Championship Dritte.



