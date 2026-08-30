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Zwei Schweizer Siege im Tessin
Moser gelingt in Bellinzona der Sprung nach ganz oben

Angelica Moser triumphiert beim GalAthletics Bellinzona im Stabhochsprung, während Rollstuhlsportler Marcel Hug über 1500 Meter reüssiert.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Siegreich in Bellinzona: Angelica Moser. (Archiv)
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Als Zweite verpasste Angelica Moser sowohl beim Diamond-League-Meeting in Lausanne als auch bei demjenigen in Zürich den Heimsieg nur knapp. Dieses Unterfangen klappt dafür nun am Sonntag beim GalAthletics Bellinzona.

Als einzige Stabhochspringerin überquert die zweifache Europameisterin 4,77 Meter. Die US-Amerikanerin Hana Moll (4,67 m), die bei der Athletissima und bei Weltklasse Zürich jeweils vor Moser gewann, wird im Stadio Comunale im Tessin Dritte.

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Über 100 Meter Hürden resultiert für Weltmeisterin Ditaji Kambundji (12,71 s/letztes Rennen der Saison) Rang drei – Rayniah Jones (12,44 s) aus den USA sorgt für einen Meetingrekord. Gleiches bewerkstelligt Rollstuhlsportler Marcel Hug bei seinem Sieg über 1500 Meter in 3:12,80 Minuten.

Als erst dritte Schweizerin knackt Joceline Wind nach Rekordhalterin Anita Weyermann (3:58,20 min) und Cornelia Bürki über 1500 Meter die 4-Minuten-Marke. Sie läuft beim Triumph der Italienerin Nadia Battocletti (3:57,54 min/Meetingrekord) in 3:59,79 Minuten auf Platz vier.

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