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Weltklasse Zürich
Moser will im Zürcher HB hoch hinaus

Der Zürcher Hauptbahnhof ist Schauplatz des Stabhochsprung-Events der Frauen bei Weltklasse Zürich. Verfolge den Wettkampf jetzt live im Ticker mit.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Yannick Peng und Yara Vettiger
16:37 Uhr

Moser wieder gegen die US-Amerikanerinnen?

Vor fünf Tagen beim Diamond-League-Meeting in Lausanne musste sich Angelica Moser einzig Hana Moll geschlagen geben. Wäre die seit Birmingham zweifache Europameisterin aus der Schweiz nicht gewesen, hätten die USA auf der Pontaise einen Dreifachtriumph gefeiert. Lausanne-Siegerin Moll, Zweifach-Weltmeisterin Katie Moon (3. in Lausanne) und Sandi Morris (4. in Lausanne) sind jetzt auch im Zürcher HB wieder am Start.

16:36 Uhr

Weltklasse Zürich im Zürcher Hauptbahnhof

Wer setzt im Zürcher Hauptbahnhof zum Höhenflug an? Am Tag bevor alle Augen der Leichtathletik-Fans auf das Geschehen im Letzigrund-Stadion gerichtet sind, stehen bei Weltklasse Zürich bereits am frühen Mittwochabend (17.30 Uhr) die Stabhochspringerinnen rund um die zwei Schweizerinnen Angelica Moser und Lea Bachmann im Einsatz.

Ende des Livetickers
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