16:37 Uhr
Moser wieder gegen die US-Amerikanerinnen?
Vor fünf Tagen beim Diamond-League-Meeting in Lausanne musste sich Angelica Moser einzig Hana Moll geschlagen geben. Wäre die seit Birmingham zweifache Europameisterin aus der Schweiz nicht gewesen, hätten die USA auf der Pontaise einen Dreifachtriumph gefeiert. Lausanne-Siegerin Moll, Zweifach-Weltmeisterin Katie Moon (3. in Lausanne) und Sandi Morris (4. in Lausanne) sind jetzt auch im Zürcher HB wieder am Start.
16:36 Uhr
Weltklasse Zürich im Zürcher Hauptbahnhof
Wer setzt im Zürcher Hauptbahnhof zum Höhenflug an? Am Tag bevor alle Augen der Leichtathletik-Fans auf das Geschehen im Letzigrund-Stadion gerichtet sind, stehen bei Weltklasse Zürich bereits am frühen Mittwochabend (17.30 Uhr) die Stabhochspringerinnen rund um die zwei Schweizerinnen Angelica Moser und Lea Bachmann im Einsatz.
Ende des Livetickers