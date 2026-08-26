Moser wieder gegen die US-Amerikanerinnen?

Vor fünf Tagen beim Diamond-League-Meeting in Lausanne musste sich Angelica Moser einzig Hana Moll geschlagen geben. Wäre die seit Birmingham zweifache Europameisterin aus der Schweiz nicht gewesen, hätten die USA auf der Pontaise einen Dreifachtriumph gefeiert. Lausanne-Siegerin Moll, Zweifach-Weltmeisterin Katie Moon (3. in Lausanne) und Sandi Morris (4. in Lausanne) sind jetzt auch im Zürcher HB wieder am Start.