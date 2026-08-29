Europameisterin Werro braucht eine Pause

Audrey Werro sagt ihren Start beim GalAthletics Bellinzona am Sonntag ab. Die 21-jährige Europameisterin will sich nach intensiven Wettkämpfen körperlich und mental erholen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audrey Werro sagt Start beim GalAthletics Bellinzona im Stadio Comunale ab

Die 21-Jährige möchte sich nach intensiven Wettkämpfen körperlich und mental erholen

Werro wurde im August 2026 in Birmingham Europameisterin über 800 Meter

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Bittere Nachricht für das GalAthletics Bellinzona: Audrey Werro wird am Meeting im Stadio Comunale am Sonntag nicht über 800 Meter an den Start gehen. Das Organisationskomitee wurde kurzfristig vom Umfeld der Fribourgerin über die Absage informiert.

Die Entscheidung sei Werro und ihrem Team nicht leichtgefallen. Der Start in Bellinzona war wie bereits in den vergangenen Jahren seit längerer Zeit Teil ihrer Saisonplanung. Nach mehreren Wettkämpfen, die sowohl körperlich als auch emotional besonders fordernd gewesen seien, habe sich die 21-Jährige nun aber dazu entschieden, auf ihren Körper zu hören und sich die nötige Zeit zur Erholung zu nehmen.

«In meinen Rennen bin ich es gewohnt, immer 100 Prozent zu geben und ‹all in› zu gehen. Heute brauche ich Zeit, um mich zu regenerieren und sowohl meine mentale als auch meine körperliche Gesundheit zu schützen», erklärt Werro.

Das Komitee zeigt Verständnis für den Entscheid, auch wenn die Absage aus Sicht des Meetings natürlich enttäuschend ist.

Erst im August wurde Werro in Birmingham Europameisterin. Auch in Lausanne und in Zürich hat sie zuletzt für Staunen gesorgt.

Wann sie wieder ins Wettkampfgeschehen eingreift, ist derzeit offen.