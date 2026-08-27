Das Programm im Letzigrund

Das Highlight von Weltklasse Zürich 2026 ist klar: Um 21.41 Uhr startet Audrey Werro über 800 m ihren nächsten Angriff auf den Weltrekord.

Aber auch davor gibts reichlich Höhepunkte – insbesondere aus Schweizer Sicht: Simon Ehammer im Weitsprung, Géraldine Di Tizio-Frey über 100 m oder die Kambundji-Schwestern über 200 m (Mujinga) bzw. 100 m Hürden (Ditaji).

18:27 Uhr: Hochsprung (Marithe-Thérèse Engondo)

19:08 Uhr: 1500 m (Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind)

19:12 Uhr: Stabhochsprung Männer

19:20 Uhr: Kugelstossen Männer

19:22 Uhr: 400 m (Haydn Brotschi, Manuel Gerber, Ricky Petrucciani, Lionel Spitz)

19:34 Uhr: 110 m Hürden (Jason Joseph, Fabio Küchler)

19:42 Uhr: 200 m (Fabienne Hoenke, Mujinga Kambundji, Léonie Pointet, Cynthia Reinle)

19:50 Uhr: 1500 m Rollstuhl (Marcel Hug)

20:04 Uhr: 400 m Hürden Frauen

20:16 Uhr: 3000 m (Dominic Lobalu)

20:29 Uhr: Weitsprung (Simon Ehammer)

20:32 Uhr: 100 m (Géraldine Di Tizio-Frey)

20:42 Uhr: 400 m Hürden (Dany Brand)

20:42 Uhr: Speerwurf (Simon Wieland)

20:50 Uhr: 3000 m Steeple Frauen

21:08 Uhr: 800 m (Ivan Pelizza, Ramon Wipfli)

21:19 Uhr: 100 m Hürden (Annik Kälin, Ditaji Kambundji)

21:26 Uhr: 1500 m Männer

21:41 Uhr: 800 m (Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo, Audrey Werro)

21:53 Uhr: 200 m (Timothé Mumenthaler)