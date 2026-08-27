Das Hauptprogramm ist lanciert
Nun startet das Hauptprogramm des Abends – mit Ausnahme des 800-m-Laufs der Männer finden jetzt alle Wettkämpfe im Rahmen der Diamond-League-Serie statt. Den Anfang macht der 400-m-Hürdenlauf der Frauen. Dabei holt sich die Amerikanerin Anna Cockrell mit neuem Meeting-Rekord (52,13 Sekunden) den Sieg.
Auch Marcel Hug triumphiert
Schweizer Hattrick: Marcel Hug macht den dritten eidgenössischen Erfolg en suite an diesem Abend perfekt. Er gewinnt über 1500 m Rollstuhl in 3:02,41 Minuten.
Schon der zweite Schweizer Sieg
Wow, es geht Schlag auf Schlag – schon wieder ein Heimsieg! Diesmal von Fabienne Hoenke über 200 m. Das Aargauer Top-Talent gewinnt das Rennen, das ebenfalls nicht in die Diamond-League-Wertung einfliesst, in 22,53 Sekunden. Cynthia Reinle, Léonie Pointet und Mujinga Kambundji belegen die letzten paar Ränge – sechs bis acht.
Joseph noch besser als bei EM-Gold
Bei Weltklasse Zürich startet Jason Joseph erstmals als Europameister. Und legt wieder einen drauf! Der Schweizer gewinnt das Rennen im Letzigrund mit 13,11 Sekunden und stellt eine neue Saisonbestleistung auf. «Das Publikum hat mich beflügelt, war sehr nice hier zu gewinnen!», findet Joseph.
Saisonbestleistung für Spitz
Auch das Rennen über 400 m ist noch kein Diamond-League-Event – dafür sind vier Schweizer am Start. Lionel Spitz läuft als bester Eidgenosse auf Rang fünf, mit neuer persönlicher Saisonbestleistung (45,29 Sekunden). Ricky Petrucciani, Manuel Gerber und Haydn Brotschi klassieren sich direkt dahinter. Den Sieg krallt sich der Japaner Yuki Joseph Nakajima in 44,62 Sekunden.
Es wird bereits laut im Letzigrund
Es wird ein erstes Mal ganz laut im ausverkauften Letzigrund: Superstar Armand «Mondo» Duplantis wird vorgestellt – und geht nun in seinen Stabhochsprung-Wettkampf, der heute allerdings nicht zum Diamond-League-Programm zählt.
Schweizerinnen über 1500 m zurück
Beim 1500-Meter-Lauf der Frauen können die Schweizerinnen Delia Sclabas und Joceline Wind nicht vorne mithalten. Sie werden Siebte und Zehnte. Die Italienerin Ludovica Cavalli holt sich den Sieg mit 4:03.27 Minuten, hinter ihr positionieren sich die Amerikanerin Heather Maclean (4:03:57) und die Spanierin Marta Garcia (4:03:86).
Das Programm im Letzigrund
Das Highlight von Weltklasse Zürich 2026 ist klar: Um 21.41 Uhr startet Audrey Werro über 800 m ihren nächsten Angriff auf den Weltrekord.
Aber auch davor gibts reichlich Höhepunkte – insbesondere aus Schweizer Sicht: Simon Ehammer im Weitsprung, Géraldine Di Tizio-Frey über 100 m oder die Kambundji-Schwestern über 200 m (Mujinga) bzw. 100 m Hürden (Ditaji).
18:27 Uhr: Hochsprung (Marithe-Thérèse Engondo)
19:08 Uhr: 1500 m (Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind)
19:12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19:20 Uhr: Kugelstossen Männer
19:22 Uhr: 400 m (Haydn Brotschi, Manuel Gerber, Ricky Petrucciani, Lionel Spitz)
19:34 Uhr: 110 m Hürden (Jason Joseph, Fabio Küchler)
19:42 Uhr: 200 m (Fabienne Hoenke, Mujinga Kambundji, Léonie Pointet, Cynthia Reinle)
19:50 Uhr: 1500 m Rollstuhl (Marcel Hug)
20:04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20:16 Uhr: 3000 m (Dominic Lobalu)
20:29 Uhr: Weitsprung (Simon Ehammer)
20:32 Uhr: 100 m (Géraldine Di Tizio-Frey)
20:42 Uhr: 400 m Hürden (Dany Brand)
20:42 Uhr: Speerwurf (Simon Wieland)
20:50 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21:08 Uhr: 800 m (Ivan Pelizza, Ramon Wipfli)
21:19 Uhr: 100 m Hürden (Annik Kälin, Ditaji Kambundji)
21:26 Uhr: 1500 m Männer
21:41 Uhr: 800 m (Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo, Audrey Werro)
21:53 Uhr: 200 m (Timothé Mumenthaler)