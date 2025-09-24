DE
FR
Abonnieren
Hier läuft Kambundji sensationell zu WM-Gold
0:26
Mit erst 23 Jahren:Hier läuft Kambundji sensationell zu WM-Gold

Die Einschaltquoten von SRF
So viele Menschen in der Schweiz sahen Kambundjis Gold-Lauf

Die Leichtathletik-WM in Tokio erreichte bei SRF durchschnittlich 79'000 Zuschauende. Der Höhepunkt war Ditaji Kambundjis Goldmedaille über 100 Meter Hürden, die bis zu 191'000 Personen live verfolgten.
Publiziert: 16:32 Uhr
|
Aktualisiert: 16:53 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Sie vergoldete den Montag-Nachmittag: Ditaji Kambundji läuft im Hürdensprint zum ganz grossen Coup.
Foto: imago/Xinhua

Darum gehts

  • WM in Tokio: SRF verzeichnet durchschnittlich 79'000 Zuschauer bei Leichtathletik-Übertragungen
  • Ditaji Kambundjis WM-Titel-Lauf war Höhepunkt mit 50,3% Marktanteil
  • Schweden erreichte 75% Marktanteil bei Duplantis' Weltrekord im Stabhochsprung
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Matthias DubachLeiter Reporter-Pool Blick Sport

Der Frauen-Final über 100 Meter Hürden ist an der WM in Tokio eines der grossen Highlights, das Rennen geht im Nationalstadion als Schlusspunkt des Abends über die Bühne. Die Krux in Europa: Abendprogramm in Japan bedeutet bei uns die Zeit von Mittag bis am früheren Nachmittag.

Nicht wirklich die Primetime. Deshalb kann SRF bei den Zuschauern für die neuntägige WM nicht die ganz grossen Zahlen vorweisen. Durchschnittlich waren 79’000 Zuschauende (entspricht 29,9 Prozent Marktanteil) zugeschaltet. SRF2 sendete jeden Tag zwischen zweieinhalb und über vier Stunden live aus Japan.

Eltern rühren Kambundji nach Sensation zu Tränen
0:35
Nach WM-Gold sichtlich gerührt:Eltern rühren Kambundji nach Sensation zu Tränen

Der beste Fernsehtag war der Montag – aus logischem Grund, an diesem Tag kam es mit Ditaji Kambundjis Lauf zum WM-Titel zum ganz grossen Schweizer Highlight. Aber eben mitten am Nachmittag.

Am Montag sah jede zweite Person am TV Kambundji laufen

Beim Triumph der Bernerin schalteten sich gemäss SRF-Mitteilung in der Spitze bis zu 191’000 Personen live zu, was einem Marktanteil von 50,3 Prozent entspricht. Jede zweite Person, die am Montagnachmittag TV oder Stream schaute, sah demnach die Leichtathletik-Sternstunde. Die ganze SRF-Sendung vom Montag erzielte auch mit ihrem Schnitt von 34,9 Prozent den höchsten Marktanteil während der ganzen WM.

Mehr zur Leichtathletik-WM
Gold-Kambundji, ein TV-Rekord und Schweizer Fragezeichen
Mit Video
Der grosse WM-Check nach Tokio
Gold-Kambundji, ein TV-Rekord und Schweizer Fragezeichen
Die verrückte Geschichte hinter Ditaji Kambundjis Siegerschuh
Mit Video
Auch für On der erste WM-Titel
Die verrückte Geschichte hinter Kambundjis Siegerschuh
Hier steht die Schweiz im Medaillenspiegel
Leichtathletik-WM
USA liegen klar vorne
Hier steht die Schweiz im Medaillenspiegel
Die Krux mit der Heim-EM für Weltmeisterin Kambundji
Zum Leichtathletik-Höhenflug
Die Krux mit der Heim-EM für Weltmeisterin Kambundji
Ohrfeige für Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler
Bund will beim Sport sparen
Ohrfeige für Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler
Schwester von alt Bundesrat Berset coachte Werro an die Weltspitze
Hoffnung auf eine WM-Medaille
Schwester von alt Bundesrat coachte Werro an die Weltspitze
Wird Gout Gout (17) der nächste Usain Bolt?
Boulevard
Schneller als Legende
Wird Gout Gout (17) der nächste Usain Bolt?

Mit durchschnittlich 102’000 Personen war indes rein zahlenmässig der erste Wettkampf-Sonntag der beste auf SRF.

In Schweden hingegen kam es gemäss World Athletics zu einem Rekordwert. Als Stabhochspringer Armand Duplantis seinen neuesten Weltrekord sprang, betrug der Marktanteil historische 75 Prozent. Warum der Vergleich mit Schweden aber hinkt? Das Publikum konnte fix mit dem WM-Titel von Duplantis und einem Rekordversuch rechnen. Kambundji hingegen musste sich am selben Tag überhaupt erst noch für den Final qualifizieren.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen