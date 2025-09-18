Hier steht die Schweiz im Medaillenspiegel

1/5
Wie viele Medaillen holt die Schweiz in Tokio? Ditaji Kambundji holte über 100m Hürden sensationell Gold.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Die ersten fünf Tage sind an der Leichtathletik-WM durch. Im Medaillenspiegel zeigt sich ganz vorne bereits ein klares Bild. Die Schweiz steht nach wie vor bei einmal Edelmetall.
Alles zu Resultaten und News rund um die WM gibts hier.
Insgesamt werden an neun Wettkampftagen Medaillen vergeben. Die Schweiz hat in ihrer Leichtathletik-Geschichte bis vor dem Event in Japan an Freiluft-Weltmeisterschaften neunmal Edelmetall gewonnen (4x Gold, 5x Bronze).
