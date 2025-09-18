DE
Medaillenspiegel Leichtathletik-WM 2025
Hier steht die Schweiz im Medaillenspiegel

In Tokio kämpfen vom 13.–21. September über 2000 Athletinnen und Athleten um WM-Medaillen. Welche Nation im Ländervergleich wo steht, erfährst du hier im Medaillenspiegel.
Publiziert: 00:10 Uhr
|
Aktualisiert: 08:58 Uhr
Wie viele Medaillen holt die Schweiz in Tokio? Ditaji Kambundji holte über 100m Hürden sensationell Gold.
Die ersten fünf Tage sind an der Leichtathletik-WM durch. Im Medaillenspiegel zeigt sich ganz vorne bereits ein klares Bild. Die Schweiz steht nach wie vor bei einmal Edelmetall.

Alles zu Resultaten und News rund um die WM gibts hier.

Insgesamt werden an neun Wettkampftagen Medaillen vergeben. Die Schweiz hat in ihrer Leichtathletik-Geschichte bis vor dem Event in Japan an Freiluft-Weltmeisterschaften neunmal Edelmetall gewonnen (4x Gold, 5x Bronze).

