Sarah, wie reagieren die Menschen, wenn eine schwangere Frau wie Sie weiterhin Sport treibt?

Sarah Atcho-Jaquier: Eine Mutter, die nach der Geburt wieder mit dem Sport anfängt, wird akzeptiert. Ich hatte mehr Mühe mit der fehlenden Akzeptanz gegenüber einer schwangeren Frau, die trainiert.

Welche Reaktionen gabs?

Selbst in meiner Familie, bei meinen Eltern und bei Arnauds (Ehemann Arnaud Jaquier) Eltern, gab es Bedenken, auch wenn es gut gemeint war. Sie stellten alles in Frage, glaubten, dass mein Baby in Gefahr sein würde, wenn es auf der Bahn geschüttelt werden würde. Das war frustrierend, denn es war meine erste Erfahrung. Ich hatte allgemein das Gefühl, dass man mich für eine rücksichtslose Person hielt, die bereit war, ihre Schwangerschaft für den Wunsch, Sport zu treiben, aufs Spiel zu setzen. Mein Ziel war es jedoch, der lebende Beweis dafür zu sein, dass man schwanger sein und Sport treiben kann und dass alles gut läuft, bis hin zur Geburt ohne Komplikationen. Der Schlüssel ist, dass ich von Frauen umgeben war, die ebenfalls davon überzeugt waren, dass Sport gut ist. Meine Gynäkologin, eine Sportwissenschaftlerin und eine Pilatestrainerin, die Expertin für alles ist, was mit dem Beckenboden zu tun hat. Sie haben mich begleitet und mir gesagt: «Go, du hast keine Krankheit!»

Mussten Sie sich rechtfertigen?

Ja, für alles und jedes. Als die Leute dann verstanden, dass es mir gut ging und dass ich nie einen Moment der Entmutigung oder Depression hatte, akzeptierten sie es.

Sie sagen, dass Sie ohne Sport ein wenig von Ihrer Persönlichkeit verlieren ...

Ich bin absolut gaga von meinem Baby, aber ich brauche den Sport nebenher. Ich wäre keine gute Mutter, wenn ich keinen Sport mehr machen würde. Ich möchte diesen Aspekt meines Lebens beibehalten, ihn in Ehren halten. Wenn es mir für das Kind gut gehen soll, muss es mir auch im Kopf gut gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, mich selbst zu vergessen.

Sarah Atcho-Jaquier persönlich Die 30-jährige Sprinterin aus dem Kanton Waadt nahm dreimal an Olympischen Spielen teil. Ihre Spezial-Disziplin sind die 200 m, zudem war sie regelmässig Mitglied der Sprint-Staffel um Mujinga Kambundji. Im Juli wurde Atcho-Jaquier erstmals Mutter.

Wie lange haben Sie sich körperlich betätigt?

Bis zum letzten Tag. Am Tag der Geburt war ich noch mit Arnaud beim Golfen im Lavaux.

Mussten Sie Vorsichtsmassnahmen treffen?

Von dem Moment an, als die Gynäkologin mir sagte, dass ich weniger Sport treiben sollte, weil mein Gebärmutterhals zu weit zurückgewichen war, habe ich zwar weiter Sport getrieben. Aber ohne Auswirkungen, mit Krafttraining und kurzen Bewegungen. Ich hörte ab der 34. Woche mit dem Laufen auf. Das hat mich nicht viel gekostet, ich konnte noch so viele andere Dinge tun.

HattenSie berühmte Sportmütter als Vorbilder, wie Allyson Felix oder Nicola Spirig?

Sie waren meine Vorbilder. Sie haben mir geholfen, mir meine Karriere mit einem Kind vorzustellen. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass die meisten dieser Sportlerinnen nicht mit mir geteilt haben, was sie erlebt haben. Ich dachte mir: Verdammt, wir sind in der gleichen Situation und ich habe keine Referenz.

Sie nicht?

Ich habe viel auf Instagram gezeigt, ich habe versucht, so transparent wie möglich zu sein und alles zu erzählen. Dazu gehört auch die Geburt am Tag X. Niemand spricht darüber, dabei vergisst man in solchen Momenten eigentlich nichts. Ich möchte Informationen weitergeben und kann nicht verstehen, dass die Leute schweigen, sobald sich die Türen des Kreisssaals schliessen.

Also, erzählen Sie ...

Alles begann beim Golfspielen mit Arnaud. Ich habe bis zum letzten Schlag super gut gespielt, ich glaube, die Euphorie hat die ersten Wehen ausgelöst. Wir gingen nach Hause und legten uns hin, aber gegen 2 Uhr morgens weckte ich ihn: Wir mussten in die Klinik fahren. Dort hatte ich Glück, dass ich schnell eine Epiduralanästhesie bekam, die es mir ermöglichte, mich zu bewegen. Meine grösste Angst waren die Risse, die Monate dauern können, bis sie verheilt sind. Tatsächlich war meine gesamte Geburt darauf ausgerichtet, sie zu vermeiden. Wir haben verschiedene Presswehenpositionen getestet und ich musste mich für die riskanteste entscheiden. Meine Gynäkologin hat mich sehr beruhigt. Wenn ich etwas behalten muss, dann ist es die Genauigkeit und die Zeit, die sie sich für mich genommen hat. Sie wusste, was ich vorhatte und wie wichtig es für mich war, mich gut zu erholen. Sie nahm sich sehr viel Zeit, um den Kopf meines Babys durchzuschieben, der eine halbe Stunde brauchte, um herauszukommen. Alles ging gut aus.

Man spricht von der grossen Veränderung für den Körper der Frau.

Das ist eine Realität. Von einem Tag auf den anderen verwandelt sich ein grosser, harter Bauch in einen ganz weichen Bauch. Ich hatte das noch nie erlebt. Auf der Entbindungsstation begann ich gleich am nächsten Tag mit Übungen im Bett. Das Wichtigste war die Atmung, die Bauchmuskeln und den Beckenboden wieder zu verbinden. In den ersten Tagen bin ich viel in der Klinik herumgelaufen.

Wie geht es Ihnen jetzt, vier Wochen später?

Meine Bauchmuskeln und mein Bauch haben sich erstaunlich gut erholt. Ich habe allerdings das Gefühl, dass sich mein Becken ein wenig verschoben hat, ich muss zum Osteopathen gehen. Das sind die letzten Anpassungen.

Werden Sie kritisiert werden, wenn Sie wieder auf der Bahn laufen?

Das wird der einfachste Teil sein, weil man nicht sieht, dass ich Mutter bin. Aber ich bin sehr beschützerisch geworden. Ich werde keine Kommentare gegen mich, meinen Mann oder mein Baby dulden. Ich werde die Krallen ausfahren, was ich früher nicht unbedingt getan habe.

Sie sind dunkelhäutig, ihr Mann weiss. Wie erleben Sie das?

Ich hatte schon immer Schwierigkeiten, mich akzeptiert zu fühlen, während es für meinen Mann, einen weissen Mann in einer westlichen Umgebung, einfacher ist. Die Tatsache, dass er mit einer schwarzen Frau zusammen ist, macht sein Leben komplizierter, ich fühle mich ein wenig schuldig und es tut mir im Herzen weh.

Das sagt man Ihnen wirklich?

Eine Frau hat ihn einmal beim Parkieren angesprochen und ihm gesagt, dass er die Rasse ruiniert, weil er mit einer Schwarzen zusammen ist.

Spüren Sie den Rassismus?

Er ist Teil meines Alltags. Ich muss akzeptieren, dass die Menschen nicht unbedingt aufgeschlossen sind und dass es ihnen immer schwer fallen wird, Unterschiede zu akzeptieren. Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass man ausländischer Herkunft und ein guter Mensch sein kann. Mein Vater sagt immer, dass wir besser sein müssen als alle anderen. Unsere Fehler werden nicht so leicht akzeptiert.

Wie gehen Sie dabei vor?

Ich versuche, so schweizerisch wie möglich zu sein, mich anzupassen. In dem Dorf, in das wir gerade gezogen sind, versuche ich zum Beispiel, alles richtig zu machen, ich bin zu allen höflich. Selbst wenn ich müde bin oder keine Lust zum Reden habe, versuche ich, mich zehn Minuten lang zu unterhalten.

Kann Sport die Gesellschaft verändern?

Ganz klar. Ich denke, dass wir schöne Werte vermitteln, die kulturelle Unterschiede und Frauen in den Vordergrund stellen. Im Sport gibt es so viele verschiedene Farben, Herkünfte und Körperformen. Das macht uns toleranter.

Sie sind also erstaunt über manche Bemerkungen?

(lacht) Ja, manchmal vergesse ich, dass ich schwarz bin, dass ich nicht weiss bin. In meiner Welt ist das kein Fehler, man erinnert mich nicht daran. Auf der Strasse passiert das manchmal. In letzter Zeit habe ich es jedoch weniger gespürt. Die Leute sind freundlicher zu einer schwangeren Frau.

Sind Sie als Mutter empörter über den Zustand der Welt?

Ich war schon vorher empört. Seit meiner Schwangerschaft habe ich mich jedoch in eine Blase versetzt. Ich muss genug Energie haben, um gegen den Schlafmangel anzukämpfen und mich nicht über die Ungerechtigkeiten in der Welt aufzuregen.

Wie blicken Sie mit Abstand auf Ihre sportliche Karriere zurück?

Es gab die grossartigen Jahre 2017 und 2018, dann ging es bergab, ich hatte Verletzungen und musste ins Exil gehen. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, in der ich unglaubliche Leistungen erbracht habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich glücklich war. Mir gefällt es jetzt besser, mit gleicher oder etwas schlechterer Leistung.

Sie müssen sich das Kämpfen wieder angewöhnen?

Bisher habe ich aus Spass an der Freude Sport getrieben. Jetzt muss ich beweisen, dass es funktioniert. Die Organisation des Alltags wird die erste Herausforderung sein. Ziel ist es, die nächsten drei Jahre so zu gestalten, dass ich 2028 in Los Angeles in Topform zu meinen vierten Olympischen Spielen komme. Mein Ziel sind die 200 Meter, die Staffel und vielleicht die 400 Meter, eine interessante Herausforderung. Ich möchte zwischen 100 und 400 Metern ein offenes Feld haben.

Mit welchem Timing?

Ich mache mir keinen Druck für 2026, weil ich nicht weiss, wie ich mich erholen werde. Ich möchte mich nicht überanstrengen und frustriert sein. Die Hormone kann ich nicht kontrollieren. Der Schlaf wird das grösste Problem sein, weil Arnaud arbeitet und wir eine Routine finden müssen, in der wir uns wohlfühlen. In Los Angeles wird mein Sohn drei Jahre alt. Es wäre toll, wenn er mit meinen Eltern, meinem Mann und seinen Eltern kommen würde. Wir betrachten es als Familienprojekt.

Ein Wort zu Ihrer Sprinterkollegin Mujinga Kambundji, die ebenfalls schwanger ist.

Als ich erfuhr, dass sie schwanger ist, habe ich die Gelegenheit ergriffen, ihr zu gratulieren und mich mit ihr auszutauschen. Sie ist mit ihrer Schwangerschaft diskreter als ich, ich muss nach Informationen fischen. Ich teile alles, was ich mit ihr erlebt habe.

Sehen Sie sie wieder auf höchstem Niveau?

Natürlich, denn sie ist Mujinga. Sie wird nicht so lange brauchen wie ich, weil sie einen magischen Körper hat. Sie wird in zwei, drei Schritten zurück sein. Schön wäre es, wenn wir uns in der Schweizer Staffel wiederfinden würden und zwei Mütter dabei wären!