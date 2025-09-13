Kanadier holt erste Medaille – Japaner kollabiert

Der Geher Evan Dunfee aus Kanada gewinnt die erste Goldmedaille bei der WM in Tokio. Er erreicht das Ziel in 2:28:22 Stunden. Mit Hayato Katsuki aus Japan als Drittem (2:29:16) freut sich auch der Gastgeber über eine Medaille.

Der Wettkampf findet bei extrem schwülen Bedingungen und hoher Luftfeuchtigkeit statt. Bedingungen, mit denen die Athleten zu kämpfen haben. So auch der Japaner Masatora Kawano. Schon auf der Strecke kommt er ins Torkeln. Als er als 18. die Ziellinie überquert hat, kollabiert er. Sofort wird er gepflegt und anschliessend mit dem Rollstuhl von der Bahn gebracht.

Betreuer kümmern sich um Masatora Kawano. Foto: IMAGO/Bildbyran

Bei den Frauen sichert sich die Spanierin Maria Pérez Gold (2:39:01). Sie ist erfolgreiche Titelverteidigerin. In Budapest 2023 gewann sie über 35 und 20 km. Kommenden Samstag wird auch in Tokio noch über 20 km gegangen. Das Gehen ist die einzige Disziplinengruppe dieser WM, bei der Swiss Athletics niemanden selektioniert hat.