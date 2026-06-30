An diesem Mittwoch steht für Audrey Werro in ihrer Heimatstadt Freiburg ein besonderes Rennen auf dem Programm. Die 800-Meter-Spezialistin wagt sich über die 400 Meter – mit einem klaren Ziel: den Schweizer Rekord zu brechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Léa Sprungers Schweizer 400-Meter-Rekord könnte am Mittwoch in Freiburg fallen

Audrey Werro (22) jagt den Rekord, trotz Spezialisierung auf 800 Meter

Werro lief 2025 51,03 Sekunden – sie liegt nur 51 Hundertstel hinter Sprunger

Matthias Davet

Léa Sprunger (36) ist aktuell nicht zu beneiden. Jahrelang hat die ehemalige Leichtathletin (Europameisterin 2018 über 400 Meter Hürden) hart an ihren Laufzeiten gearbeitet, bis sie endlich den Schweizer Rekord über 400 Meter aufgestellt hat.

Nun aber kommt mit Audrey Werro (22) ein neues Aushängeschild der Schweizer Leichtathletik. Und die Westschweizerin macht bei einer Pressekonferenz keinen Hehl daraus, was sie will: Sprungers Rekord unterbieten.

Bereits an diesem Mittwoch könnte Sprungers Zeit von 50,52 Sekunden über 400 Meter in Fribourg fallen – exakt acht Jahre, nachdem sie diese in La Chaux-de-Fonds NE aufgestellt hatte.

Werro, eigentlich Spezialistin über 800 Meter, gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sie beim internationalen Meeting in Freiburg über eine Bahnrunde an den Start gehen wird. «Ich teste mich gerne einmal pro Jahr über 400 Meter», erklärte die Athletin des CA Belfaux. «Mein Ziel? Den Schweizer Rekord brechen.»

51 Hundertstel in einem Jahr?

Die Freiburgerin könnte damit nach ihrem Weltrekord über ihre Paradedisziplin einen weiteren Rekord zu ihrer Erfolgsbilanz hinzufügen. Am Sonntag in Paris (Fr) schrieb Audrey Werro Geschichte: Sie wurde zur ersten Athletin überhaupt, die in derselben Saison zweimal unter 1:54 Minuten über 800 Meter blieb. Nach ihren 1:53,98 Minuten in Stockholm (Sd) Anfang des Monats verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit in der französischen Hauptstadt um weitere 18 Hundertstel. Die 1:53,28 Minuten von Jarmila Kratochvilova (75) scheinen plötzlich nicht mehr unerreichbar.

Doch bevor sie daran denkt, steht zunächst Freiburg im Fokus. Im vergangenen Jahr stellte Audrey Werro auf der blauen Bahn von Saint-Léonard mit 51,03 Sekunden einen neuen Schweizer U23-Rekord über 400 Meter auf. Hat sie innerhalb eines Jahres tatsächlich weitere 51 Hundertstel gutgemacht? Angesichts der aktuellen Leistungen der 22-jährigen Freiburgerin auf den Bahnen dieser Welt spricht vieles dafür. Vor Kurzem stellte sie zudem einen neuen Europarekord über 600 Meter auf. Ob nun auch der Schweizer Rekord über die Stadionrunde fällt, wird sich am Mittwoch um 22.05 Uhr zeigen.