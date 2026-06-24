Die Rekordjagd der Audrey Werro geht weiter. Die 22-Jährige läuft in Biel zur europäischen Allzeit-Bestleistung über 600 Meter und entreisst diese ausgerechnet ihrer grössten Konkurrentin Keely Hodgkinson.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audrey Werro bricht am Dienstag in Biel den 600-Meter-Europarekord

Sie unterbietet Keely Hodgkinsons Bestmarke um 61 Hundertstel Sekunden

Nur fünf Frauen weltweit waren jemals schneller über 600 Meter

Yara Vettiger Redaktorin Sport

Wer glaubt, Audrey Werro (22) habe ihren Saisonhöhepunkt bereits erreicht, wird Woche für Woche eines Besseren belehrt. Die Freiburgerin legt nach – schon wieder. Diesmal sogar über eine Distanz, die eigentlich gar nicht ihre Spezialität ist.

Spontan entschied sich die 22-Jährige am Dienstag für einen Start beim Abendmeeting in Biel. Statt über ihre Paradestrecke von 800 Metern trat Werro mit von Hand gekritzelter Startnummer über die nicht-olympische Distanz von 600 Metern an und sorgte erneut für Staunen.

Nur fünf schnellere Frauen

In 1:22,85 Minuten stürmte sie praktisch im Alleingang über die national und international selten gelaufene Distanz von anderthalb Bahnrunden und schrieb das nächste Kapitel ihrer unglaublichen Saison. Die bisherige europäische Bestmarke hielt ausgerechnet jene Frau, die seit Jahren als Massstab im Mittelstreckenlauf gilt: Keely Hodgkinson (24). Doch auch der Rekord der britischen Olympiasiegerin ist nun Geschichte.

Werro unterbot Hodgkinsons Bestleistung um 61 Hundertstel und verbesserte gleichzeitig ihren eigenen Schweizer Rekord um mehr als zwei Sekunden.

Besonders bemerkenswert: Weltweit sind überhaupt nur fünf Frauen jemals schneller über 600 Meter gelaufen als die Schweizerin. Werro reiht sich damit in eine Liste mit klingenden Namen wie Mary Moraa (26, Ken), Caster Semenya (36, SA) oder Athing Mu (24, USA) ein.

Eine Klasse für sich

Der Rekordlauf passt perfekt ins Bild dieses Sommers. Werro jagt derzeit von Bestzeit zu Bestzeit und scheint ihre Grenzen beinahe im Wochentakt neu zu definieren. Erst vor zwei Wochen gelang ihr in Stockholm der ganz grosse Durchbruch, als sie als erste Schweizerin überhaupt die 800 Meter unter 1:54 Minuten und mit 1:53,98 Minuten die drittschnellste Zeit der Geschichtsbücher hinlegte.

Viel Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht. Bereits am Sonntag steht für Werro beim Diamond-League-Meeting in Paris der nächste Härtetest an. Angesichts ihrer aktuellen Form dürfte die Konkurrenz dort allerdings vor allem eines denken: Hoffentlich hat Audrey Werro nicht schon wieder Lust auf einen Rekord.