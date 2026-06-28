Werro wie im Rausch – Fabelzeit auch in Paris

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Da fehlen einem irgendwie echt die Worte. Drei Wochen nach ihrem Galaauftritt in Stockholm setzt Audrey Werro beim Diamond-League-Meeting in Paris noch einen drauf.
In der französischen Hauptstadt absolviert die 22-jährige Fribourgerin die 800 Meter bei ihrem überlegenen Sieg noch einmal 18 Hundertstel schneller als in Schweden.
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Die 1:53,80 Minuten bedeuten Diamond-League-, Meeting- und neuen Landesrekord sowie auch Jahresweltbestleistung.
Die Frage stellt sich: Wo liegen bei Werro die Grenzen? Der Weltrekord der Tschechoslowakin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983 steht bei 1:53,28 Minuten.