Audrey Werro lässt in Paris der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und gewinnt über die 800 Meter in der überragenden Zeit von 1:53,80 Minuten.

Werro wie im Rausch – Fabelzeit auch in Paris

Werro wie im Rausch – Fabelzeit auch in Paris

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Da fehlen einem irgendwie echt die Worte. Drei Wochen nach ihrem Galaauftritt in Stockholm setzt Audrey Werro beim Diamond-League-Meeting in Paris noch einen drauf.

In der französischen Hauptstadt absolviert die 22-jährige Fribourgerin die 800 Meter bei ihrem überlegenen Sieg noch einmal 18 Hundertstel schneller als in Schweden.

Die 1:53,80 Minuten bedeuten Diamond-League-, Meeting- und neuen Landesrekord sowie auch Jahresweltbestleistung.

Die Frage stellt sich: Wo liegen bei Werro die Grenzen? Der Weltrekord der Tschechoslowakin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983 steht bei 1:53,28 Minuten.