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Noch näher dran am Weltrekord
Werro wie im Rausch – Fabelzeit auch in Paris

Audrey Werro lässt in Paris der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und gewinnt über die 800 Meter in der überragenden Zeit von 1:53,80 Minuten.
Publiziert: 18:38 Uhr
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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1:53,80 Minuten: Audrey Werro glänzt auch in Paris.
Foto: AP Photo/Aurelien Morissard
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Da fehlen einem irgendwie echt die Worte. Drei Wochen nach ihrem Galaauftritt in Stockholm setzt Audrey Werro beim Diamond-League-Meeting in Paris noch einen drauf.

In der französischen Hauptstadt absolviert die 22-jährige Fribourgerin die 800 Meter bei ihrem überlegenen Sieg noch einmal 18 Hundertstel schneller als in Schweden.

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Die 1:53,80 Minuten bedeuten Diamond-League-, Meeting- und neuen Landesrekord sowie auch Jahresweltbestleistung.

Die Frage stellt sich: Wo liegen bei Werro die Grenzen? Der Weltrekord der Tschechoslowakin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983 steht bei 1:53,28 Minuten.

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