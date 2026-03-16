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Highlights im Video
YB-Sanches schiesst Ex-Klub Lausanne mit Doppelpack ab

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lausanne Sport – YB (0:2).
Publiziert: 00:01 Uhr
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Die Highlights des 30. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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BSC Young Boys
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FC Lausanne-Sport
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