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Highlights im Video
Filets Körpertäuschung verlädt ganze Vaduz-Abwehr

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Aarau – FC Vaduz (2:0).
Publiziert: vor 33 Minuten
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