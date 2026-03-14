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Dieci Challenge League
Die Highlights der Partie Aarau – Vaduz (2:0)
Highlights im Video
Filets Körpertäuschung verlädt ganze Vaduz-Abwehr
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Aarau – FC Vaduz (2:0).
Publiziert: vor 33 Minuten
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