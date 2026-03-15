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Super League: Die Highlights der Partie Zürich – Sion (1:2)
Highlights im Video
Racioppis Patzer wird von Perea eiskalt bestraft
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – FC Sion (1:2).
Publiziert: vor 13 Minuten
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Die Highlights des 30. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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Highlights im Video
Filets Körpertäuschung verlädt ganze Vaduz-Abwehr
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