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Highlights im Video
Burkart vollendet tolle Winti-Kombination in Luzern

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – FC Winterthur (1:2).
Publiziert: 00:01 Uhr
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Die Highlights des 30. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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