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Super League: Die Highlights St. Gallen – Lugano (1:1)
Highlights im Video
Steffen sorgt in der Nachspielzeit für den Lucky Punch
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie St. Gallen – Lugano (1:1).
Publiziert: 00:01 Uhr
|
Aktualisiert: 17.03.2026 um 21:53 Uhr
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