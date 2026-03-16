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Highlights im Video
Metinho bringt das Joggeli mit Traumtor zum Kochen

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – Servette FC (3:1).
Publiziert: 00:00 Uhr
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Die Highlights des 30. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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