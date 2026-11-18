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Handball
SPL: Die Highlights der Partie LC Brühl – Winterthur 33:23
LC Brühl – Winterthur 33:23
Brühl bleibt auch gegen Yellow Winterthur makellos
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl – Yellow Winterthur (33:23)
Publiziert: vor 4 Minuten
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Handball-Highlights der QHL und SPL im November
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Präsentiert von
LC Brühl – Winterthur 33:23
Brühl bleibt auch gegen Yellow Winterthur makellos
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