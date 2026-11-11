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GC Amicitia – BSV Bern 30:30
GC kassiert in letzter Sekunde das Siebenmeter-Tor

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – BSV Bern (30:30).
Publiziert: vor 2 Minuten
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