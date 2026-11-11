DE
FR
Abonnieren

RTV Basel – Wacker Thun 22:26
Thuner feiern Auswärtssieg in Basel

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV Basel 1879 – Wacker Thun (22:26).
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im November
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen