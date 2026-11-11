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Stäfa – TSV St. Otmar 26:35
Schlusslicht verliert Heimspiel klar

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – TSV St. Otmar St. Gallen (26:35).
Publiziert: vor 2 Minuten
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