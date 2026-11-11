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Pfadi Winterthur – HC Kriens-Luzern 32:33
Krienser holen sich in Winterthur knappen Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – HC Kriens-Luzern (32:33).
Publiziert: vor 1 Minute
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