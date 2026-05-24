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Sieg im ersten Plaoff-Final
Sigrist wird von drei Schaffhausern umzingelt und trifft

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – HC Kriens-Luzern (33:37).
Publiziert: vor 20 Minuten
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