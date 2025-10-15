Pausenfazit

Nach einer katastrophalen Startphase, in der Suhr Aarau mit 9:0 davongezogen war, hat sich das Schlusslicht Stäfa gefangen. Dank einer Leistungssteigerung geht es mit «nur» sechs Toren Rückstand in die Pause.

Dennoch sieht es zu Halbzeit nach einem Aargauer Befreiungsschlag nach acht sieglosen Ligaspielen aus. Der Sieg im Europacup unter der Woche gegen Metaloplastika im serbischen Sabac scheint Schwung zu bringen.