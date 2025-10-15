31. Minute – 18:12
Die zweite Halbzeit läuft.
Pausenfazit
Nach einer katastrophalen Startphase, in der Suhr Aarau mit 9:0 davongezogen war, hat sich das Schlusslicht Stäfa gefangen. Dank einer Leistungssteigerung geht es mit «nur» sechs Toren Rückstand in die Pause.
Dennoch sieht es zu Halbzeit nach einem Aargauer Befreiungsschlag nach acht sieglosen Ligaspielen aus. Der Sieg im Europacup unter der Woche gegen Metaloplastika im serbischen Sabac scheint Schwung zu bringen.
30. Minute – 18:12 Pausenstand
Der nächste Siebenmeter von Nikos Sarlos sitzt. Das siebte Tor im achten Versuch des Aargauer Topskorers. Nach einer weiteren Strafe gegen Suhr Aaraus João Da Silva Ferraz markiert Stäfa das letzte Tor der ersten Halbzeit.
26. Minute – 16:10
Der HSC nimmt eine Strafe. Während dieser trifft Karlo Ladans für Stäfa ins leere Tor. Danach markiert Francesco Ardielli sogar das 15:9 – erstmals gelingen Stäfa zwei Tore in Serie.
Dann handelt sich Linard Martis eine Strfe ein – Stäfa spielt in Unterzahl. Dank eines Siebenmeter neben das Tor von Nikos Sarlos, der bisher sechs von sechs Schüssen verhandelt hat, kassiert man nur ein Gegentor in Unterzahl. Dan eines eigenen Treffers stehts 16:10.
22. Minute – 15:7
Mit sieben Paraden in Folge ist HSC-Goalie Marjanac ins Spiel gestartet. Von den nächsten neun Schüssen auf seinen Kasten konnte er nur noch zwei parieren – darunter aber ein weiterer Siebenmeter. Stäfa hat sich nach dem Katastrophen-Start gefangen. Der HSC Suhr Aarau nimmt seinerseits das erste Timeout.
18. Minute – 13:6
Dragan Marjanac hält seine Abwehrquote hoch. Acht von 13 Versuchen hält er. Aber ab und zu treffen die Stäfner nun. 13:6 der Zwischenstand. Im Stäfa-Tor kommt André Cachin für Luca Frei.
12. Minute – 10:2
Cédric Zimmermann erlöst die Stäfner mit dem ersten Torerfolg in der 11. Minute zum 1:9. Er kann nach einem Aarauer Fehler allein aufs Tor zulaufen und überwindet Marjanac. Nach 12 Minuten stehts 10:2 für die Hausherren.
9. Minute – 8:0
Die Stäfner finden noch nicht statt und nehmen beim Stand von 0:5 ein erstes Timeout. Nützen tuts nichts. Vorne machen die Aargauer munter weiter. Beim Stand von 0:8 nimmt Trainer Mike Felder das zweite Timeout. Dragan Marjanac kommt auf sieben Paraden ohne Gegentor.
6. Minute – 4:0
Dragan Marjanac ist in der Startphase scheinbar unüberwindbar. Karlo Ladan scheitert per Siebenmeter. Timon Gnehm trifft auf der Gegenseite zum 4:0 für Suhr Aarau.
3. Minute – 3:0
Stäfas Schlüsselspieler Mathias Müller scheitert an Dragan Marjanac im HSC-Tor. Die Aargauer treffen ihrerseits zweimal. Nachdem auch Cédric Zimmermann und Laurin Rinderknecht an Marjanac scheitern, trifft Marijan Maric zum 3:0.
