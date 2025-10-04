Pfadi Winterthur bleibt Leader Schaffhausen auf den Fersen

Pfadi Winterthur setzt seine Siegesserie fort und gewinnt auswärts gegen RTV 1879 Basel. Der HC Kriens-Luzern bleibt weiterhin makellos, während der BSV Bern eine Niederlage einstecken muss.

1/4 Pfadi Winterthur gewinnt zum fünften Mal in Folge. (Archivbild) Foto: Deuring Photography

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Pfadi Winterthur holt sich den fünften Sieg in Folge und den zweiten Auswärtserfolg. Beim RTV 1879 Basel gewinnen die Winterthurer mit 32:23 souverän. In der Startphase können die Basler zunächst noch mithalten, doch Winterthur baut seinen Vorsprung nach und nach weiter aus. Zur Halbzeit liegt Pfadi bereits mit 14:9 und fünf Toren vorne. Insbesondere Faris Colakovic zeigte sich in Höchstform. Der Linkshänder, der auf die neue Saison hin zu Winterthur wechselte, steuerte in der ersten Hälfte sechs Treffer bei.

Nach der Pause lassen die Winterthurer weiterhin nichts anbrennen und dominieren die Basler abgeklärt. Den Vorsprung verwaltet Pfadi bis Spielende souverän, während Basel nie so richtig ins Spiel zu finden scheint. Winterthur festigt dank des Sieges den zweiten Tabellenplatz und bleibt am nach acht Spielen bisher ungeschlagenen Leader aus Schaffhausen dran.

Verfolger Kriens-Luzern mit viertem Sieg

Auch weiterhin makellos bleibt das drittplatzierte HC Kriens-Luzern. In seinem aufgrund der Quali-Spiele für die European League erst vierten Spiel der Saison landen die Innerschweizer ihren vierten Auswärtssieg. Bei GC Amicitia siegt Kriens-Luzern 32:29. Bereits früh gehen die Luzerner in Führung, zur Pause steht es 18:13. GC kann die Aufholjagd erst in der Schlussphase starten, als die Gäste etwas Tempo aus dem Spiel nehmen, kann den Rückstand jedoch nicht mehr wettmachen.

2:27 GC Amicitia – Luzern 29:32: Flieger-Tor reicht GC nicht zum Sieg

Der BSV Bern muss derweil auswärts gegen den TSV St. Otmar St. Gallen einen Rückschlag einstecken. Die Berner verlieren 28:34. Bern startete zwar gut in die Partie und führt bis nach einer Viertelstunde knapp mit einem Tor Vorsprung. Danach vergeben die Berner mehrere Chancen und es schleichen sich Fehler in der Defensive ein. Dies nutzen die St. Galler dazu, den Vorsprung nach und nach auszubauen und bis zum Ende bei vier bis sechs Toren konstant zu halten. St. Gallen findet so den Anschluss an das vordere Mittelfeld und zieht punktgleich mit seinem Gegner auf den vierten Platz.

2:30 St. Otmar – Bern 34:28: Ostschweizer ziehen in Schlussminuten davon

Aargau-Frauen weiter sieglos

Bei den Frauen bleibt der HSG Aargau Ost auch im fünften Spiel ohne Sieg. Die Aargauerinnen verlieren bei Herzogenbuchsee 21:25. Aargau kann zwar lange mit den Bernerinnen mithalten, die Partie jedoch nicht mehr zu seinen Gunsten drehen.

Im Parallelspiel gewinnt der LK Zug gegen die Tabellennachbarinnen Spono Eagles aus Nottwil 31:26.