Angeführt von der Tormaschine Odinn Rikhardsson fegen die Kadetten Schaffhausen zu Hause Ademar Leon aus der Halle.

Kadettens isländische Tormaschine Odinn Rikhardsson. (Archiv) Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Die Kadetten Schaffhausen halten ihre Siegesserie auch im Europacup aufrecht. Zum Auftakt der Gruppenphase der European League gewinnt der Schweizer Meister daheim gegen die Spanier von Ademar Leon mit 30:22.

Nach zehn Erfolgen zum Saisonstart in der Meisterschaft erfüllen die Schaffhauser die Erwartungen auch international. Gegen den renommierten spanischen Klub geraten sie nach einem starken Beginn etwas aus dem Tritt und liegen Mitte der ersten Halbzeit das einzige Mal in Rückstand. Bis zur Pause legen sie sich ein vorentscheidendes Polster von vier Toren (15:11) an. Bester Torschütze ist der Isländer Odinn Rikhardsson mit neun Treffern.

Weiter geht es für die Kadetten am kommenden Dienstag auswärts gegen den serbischen Meister Partizan Belgrad. Der dritte Gegner in der Gruppenphase ist Nexe Nasice aus Kroatien.