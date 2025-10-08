DE
Jetzt live bei Blick:Kadetten Schaffhausen vs. GC Amicitia Zürich

Handball-Hit im Stream und Ticker
GC fordert die Kadetten heraus

Acht Spiele, acht Siege – den Kadetten Schaffhausen läufts wie am Schnürchen. Heute stellt sich GC Amicitia Zürich dem amtierenden Handballmeister in den Weg. Die Partie (19.15 Uhr) kannst du hier live im Stream mitverfolgen.
Publiziert: vor 2 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
Yannick PengRedaktor Sport-Desk
15:52 Uhr

Schafft GC die Überraschung?

Der amtierende Meister aus Schaffhausen hat seine Vormachtstellung in der Schweiz mit einem Traumstart untermauert: acht Spiele, acht Siege – beeindruckend. Heute wagt sich GC an die Mission, als erstes Team in dieser Saison den Kadetten Punkte abzuknöpfen. Es wäre eine grosse Überraschung, wenn dies gelingen würde. Denn den Zürchern, welche die Hauptrunde in der Saison 2024/25 auf Rang vier abgeschlossen haben, läufts derzeit nicht wirklich nach Wunsch. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Serie ab, weswegen aktuell nur Rang acht zu Buche steht.

15:49 Uhr

Schaffhausen empfängt GC

Handball live bei Blick! Auch heute kommst du wieder in den Genuss eines Krachers – die Kadetten Schaffhausen empfangen zu Hause GC Amicitia Zürich. Die Studiosendung beginnt um 19 Uhr, eine Viertelstunde danach beginnt die Partie.

Ende des Livetickers
Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
