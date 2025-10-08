Schafft GC die Überraschung?

Der amtierende Meister aus Schaffhausen hat seine Vormachtstellung in der Schweiz mit einem Traumstart untermauert: acht Spiele, acht Siege – beeindruckend. Heute wagt sich GC an die Mission, als erstes Team in dieser Saison den Kadetten Punkte abzuknöpfen. Es wäre eine grosse Überraschung, wenn dies gelingen würde. Denn den Zürchern, welche die Hauptrunde in der Saison 2024/25 auf Rang vier abgeschlossen haben, läufts derzeit nicht wirklich nach Wunsch. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Serie ab, weswegen aktuell nur Rang acht zu Buche steht.