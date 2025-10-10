Gute Nachrichten für Handball-Fans: Neuerdings werden die Auftritte von Schweizer Teams in der EHF European League auf der Streamingplattform Red+ zu sehen sein.

Kadetten-Spieler Odinn Thor Rikhardsson fliegt in der European League gegen die Füchse Berlin durch die Luft – die Gruppenphase wird neu auf dem Streamingdienst Red+ zu sehen sein. Foto: City-Press via Getty Images

Red+ statt SRF. Der Streamingdienst sichert sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der EHF European League mit Schweizer Beteiligung in der Gruppenphase.

Los gehts für Handballfans bereits nächste Woche: Am 14. Oktober stehen gleich alle drei Schweizer Teams im Einsatz: Die Kadetten Schaffhausen treffen um 18:45 Uhr auf Abanca Ademar León, während der BSV Bern bei Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp und der HC Kriens-Luzern bei Elverum Håndball jeweils um 20:45 Uhr antreten.

Die EHF European League ist nach der Champions League der zweithöchste Vereinswettbewerb im europäischen Handball. Zuletzt ärgerte sich Giorgio Behr, Präsident der Kadetten Schaffhausen, dass seinem Verein eine Teilnahme an der Champions League wegen zu wenig TV-Präsenz verwehrt wurde. Weil das SRF die Spiele erst ab der K.o.-Phase übertragen wollte, warf der Kadetten-Boss dem Sender eine Benachteiligung der Randregion Schaffhausen vor. «Es würde mich interessieren, wie es wäre, wenn in Bern, Luzern oder Zürich Champions League gespielt werden könnte», kritisierte Behr das SRF für sein fehlendes Handball-Engagement.

Red+ als Handball-Partner

Dank Red+ erhalten die internationalen Auftritte der Schweizer Handball-Teams jetzt also auch schon in der Gruppenphase die erhoffte TV-Präsenz. Die Streaming-Plattform ist schon seit einiger Zeit Partner des Schweizer Handballs und überträgt in dieser Saison so viele Ligaspiele wie noch nie live. Das «Match of the Week» ist jeweils mit einer Studio-Sendung und Kommentar live auf Blick.ch zu sehen.

«Wir sind begeistert, den Schweizer Handballfans diese packenden europäischen Duelle präsentieren zu können», freut sich Red-CEO Alexander Grimm und führt an: «Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für den Schweizer Sport und insbesondere für den Handball.»