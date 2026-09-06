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QHL: Highlights der Partie Stäfa – HC Kriens (33:42)
Highlights im Video
Kriens-Luzern ist für Stäfa eine Nummer zu gross
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – HC Kriens-Luzern (33:42).
Publiziert: vor 53 Minuten
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