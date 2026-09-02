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Suhr Aarau – St. Gallen 32:31
Suhr Aarau sorgt spät für den ersten Saisonsieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr Aarau – St. Otmar St. Gallen (32:31).
Publiziert: 02.09.2026 um 22:53 Uhr
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