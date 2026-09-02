DE
FR
Abonnieren

Kriens – Thun 31:26
Starker Lauf nach der Pause bringt Wacker zu Fall

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Wacker Thun (31:26).
Publiziert: vor 6 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen