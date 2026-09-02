DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Handball
QHL: Highlights der Partie HC Kriens – Thun (31:26)
Kriens – Thun 31:26
Starker Lauf nach der Pause bringt Wacker zu Fall
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Wacker Thun (31:26).
Publiziert: vor 6 Minuten
Teilen
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im September
2:33
Präsentiert von
Suhr Aarau – St. Gallen 32:31
Suhr Aarau sorgt spät für den ersten Saisonsieg
2:37
Präsentiert von
Pfadi Winterthur – Stäfa 39:21
Pfadi lässt schwachem Stäfa nicht den Hauch einer Chance
2:28
Präsentiert von
BSV Bern – RTV Basel 30:28
BSV kommt trotz klarer Führung noch ins Zittern
2:28
Präsentiert von
Kriens – Thun 31:26
Starker Lauf nach der Pause bringt Wacker zu Fall
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen