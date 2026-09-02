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Pfadi Winterthur – Stäfa 39:21
Pfadi lässt schwachem Stäfa nicht den Hauch einer Chance

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – Handball Stäfa (39:21).
Publiziert: 02.09.2026 um 22:51 Uhr
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