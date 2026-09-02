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GC – Schaffhausen 28:34
Kadetten machen Unterschied mit starker erster Halbzeit

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – Kadetten Schaffhausen (28:34).
Publiziert: 02.09.2026 um 22:55 Uhr
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