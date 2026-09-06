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Highlights im Video
Basel zittert sich am Schluss zum Heimsieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV Basel – HSC Suhr Aarau (23:22).
Publiziert: 00:43 Uhr
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