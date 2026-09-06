DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Brühl holt sich den Last-Minute-Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Herzogenbuchsee – LC Brühl Handball (22:23).
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen